Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 39 0

Еще четыре мирных жителя, включая ребенка, получили ранения.

ВСУ 9 октября атаковали Белгородскую область — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область — есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Оперштабе региона в мессенджере МАКС.

По данным властей, один из вражеских снарядов попал в частный дом в поселке Разумное. В момент удара там находились супруги. Оба погибли.

Также в результате атаки украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя: мужчина получил акубаротравму, его жена и десятилетний сын, предварительно, тоже. Мать и ребенка госпитализировали для полного обследования в медучреждение Белгорода.

Еще одной женщине сотрудники скорой оказали помощь на месте. У нее зафиксировали осколочные ранения в области головы и плеча. От госпитализации пострадавшая отказалась.

По информации Оперштаба, в результате массированной атаки киевских боевиков в Белгородской области полностью был разрушен один дом. В соседнем здании частично разрушена кровля, выбиты окна и поврежден забор. Оперативные службы продолжают работать на месте падения обломков беспилотников, фиксируя последствия вражеских ударов.

Ранее ВСУ также с помощью ракет атаковали Белгородскую область. В результате погибла 11-летняя девочка. Еще четыре жителя были ранены. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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