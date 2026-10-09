Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгородскую область — есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщили в Оперштабе региона в мессенджере МАКС.

По данным властей, один из вражеских снарядов попал в частный дом в поселке Разумное. В момент удара там находились супруги. Оба погибли.

Также в результате атаки украинских БПЛА пострадали четыре мирных жителя: мужчина получил акубаротравму, его жена и десятилетний сын, предварительно, тоже. Мать и ребенка госпитализировали для полного обследования в медучреждение Белгорода.

Еще одной женщине сотрудники скорой оказали помощь на месте. У нее зафиксировали осколочные ранения в области головы и плеча. От госпитализации пострадавшая отказалась.

По информации Оперштаба, в результате массированной атаки киевских боевиков в Белгородской области полностью был разрушен один дом. В соседнем здании частично разрушена кровля, выбиты окна и поврежден забор. Оперативные службы продолжают работать на месте падения обломков беспилотников, фиксируя последствия вражеских ударов.

Ранее ВСУ также с помощью ракет атаковали Белгородскую область. В результате погибла 11-летняя девочка. Еще четыре жителя были ранены. Всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.