Российские военные ударили по двум судам с грузами для ВСУ
Удары наносились с помощью беспилотников.
Фото: MAX/Минобороны России
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Российские военные поразили два сухогруза, которые использовались для нужд ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов», — говорится в сообщении.
Одно судно находилось в порту Черноморск и доставляло грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ. Второй сухогруз следовал в порт Одесса с военными поставками.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в районе Орехова Запорожской области российские военные двумя авиабомбами ФАБ-3000 с универсальными модулями планирования и коррекции уничтожили пункты временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, в районе населенного пункта Кушугум армия России разрушила опорный пункт 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады.
Недалеко от Приколотного Харьковской области планирующими бомбами были поражены пункты дислокации подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.
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