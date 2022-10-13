ТОП-5 самых популярных болезней в мире: как предотвратить проблемы со здоровьем

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Александра Саливанова
Александра Саливанова 103

В Минздраве рассказали о самых распространенных болезнях в мире

ТОП-5 самых популярных болезней в мире: как предотвратить проблемы со здоровьем

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Здоровье — главная ценность человека, поэтому особенно важно соблюдать меры профилактики самых распространенных заболеваний.

Существуют болезни, способные серьезно отразиться на работе организма человека. Какие это диагнозы и как не допустить их развития, рассказал KP.RU.

Заболевания сердца и сосудов

Самым распространенным заболеванием в мире являются нарушения сердечно-сосудистой системы. Особенно часто такие болезни преследуют жителей мегаполисов. Постоянный стресс, темп жизни, вредные привычки — все это негативно отражается на работе организма. Так, после 40 лет у подавляющего большинства людей наблюдаются проблемы с сердцем.

Самыми распространенными причинами таких проблем являются:

1) повышенное артериальное давление;

2) увеличение количества холестерина;

3) курение.

Защитить человека от болезней сердца, помогут:

  • здоровое питание;
  • разумные физнагрузки;
  • полноценный сон;
  • отказ от вредных привычек.

В случае если проблемы с сердцем уже обнаружены, требуется следовать рекомендациям врача и своевременно принимать лекарственные препараты, чтобы избежать осложнений.

Онкологические заболевания

Другим самым распространенным заболеванием в мире является онкология. Рак не щадит никого, но все-таки есть люди, которым стоит беспокоиться в первую очередь.

Самыми распространенными причинами онкологии являются:

  • курение;
  • ожирение;
  • злоупотребление алкоголем.

Стоит отметить, что избыточный вес повышает риск развития тринадцати видов рака.

Чтобы защитить свой организм от рака, требуется соблюдение следующих рекомендаций:

  1. Сбросить лишний вес. Обязательно с этим вопросом нужно обратиться к специалисту, так как причиной ожирения могут быть серьезные заболевания.
  2. Отказаться от вредных привычек.
  3. Не злоупотреблять загаром, так как солнечные лучи могут привести к агрессивному раку кожи — меланоме.
  4. Больше двигаться и заниматься спортом.
  5. Соблюдать правильное питание, не есть полуфабрикаты и фастфуд.

Также в профилактике рака большую роль играет прохождение онкоскринингов. Важно регулярно обследоваться, чтобы выявить рак на ранних стадиях. Тогда победить его будет проще. Пройди диагностику можно бесплатно по полису ОМС в районной поликлинике.

Диабет

Третье место среди самых распространенных заболеваний занимает диабет. Этот диагноз выявляют как у возрастных пациентов, так и у детей. Количество больных каждый год увеличивается. На фоне повышенного уровня глюкозы в крови, которая возникает у больных диабетом, поражаются и другие системы органов. Так, проблемы могут возникнуть с почками, сосудами. При данном заболевании растет угроза инфаркта и инсульта. Стоит отметить, что диабет — самая распространенная причина нетравматических ампутаций рук и ног.

Чтобы обезопасить себя от этого тяжелого заболевания, нужно:

  1. регулярно заниматься спортом, так как при активной работе мышц сжигается глюкоза и снижается ее уровень в крови;
  2. избавиться от лишнего веса;
  3. после сорока лет ежегодно проверять уровень глюкозы в крови. Тестирование можно пройти в рамках диспансеризации.

Психические расстройства

В последнее время среди распространенных заболеваний стали наблюдаться психические расстройства. Люди постоянно находятся в стрессе, что негативно сказывается на их психике и приводит к различным заболеваниям. Снизить тревожность можно самостоятельно, уделяя время и внимание хобби, спорту, чтению книг.

Если человек не может справиться с внутренними проблемами самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту: психологу или психиатру.

Коронавирус

На сегодняшний день в топ самых распространенных заболеваний входит коронавирус. Главное средство защиты от ковида — вакцинация. Министерство здравоохранения рекомендует делать прививку раз в шесть месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенной болезни.

Также стоит соблюдать и другие профилактические меры:

  • обрабатывать руки (мыть их с мылом или пользоваться антисептиками;
  • посещать общественные места в маске и регулярно ее менять
  • избегать контактов с заболевшими.

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