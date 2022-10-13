CNN сообщил о погибшем в Донбассе американском наемнике
Дейн Патридж воевал на стороне украинских группировок и был ликвидирован под Северодонецком.
Фото: Reuters / Marco Bello
Союзники киевского режима несут потери, участвуя в военных провокациях неонацистов. CNN подтвердил информацию о гибели американского боевика Дейна Партриджа в столкновении в Донбассе.
34-летний наемник попал под ракетный обстрел, когда он расчищал окопы под Северодонецком. Боевик получил серьезную черепно-мозговую травму, сломал шею, повредил руку. Медики доставили его в больницу в Запорожье, подключили к аппарату жизнеобеспечения и ввели его в состояние искусственной комы. Однако мозг Партриджа умер через восемь дней после ранения.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вооруженные силы России продолжают отбивать атаки украинских боевиков на всех направлениях.
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