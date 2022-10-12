Тотальный успех: ВС РФ отбили все атаки ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны РФ рассказали о попытках наступления ВСУ на Купянском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru
ВСУ испробовали все тактики: наступать с трех сторон, увеличить численность, задействовать турецкие танки — но многократно были разгромлены российскими войсками.
Вооруженные силы Российской Федерации успешно отбили нападение украинских националистов на Купянском направлении. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно попытались совершить нападение силами трех ротных тактических групп одновременно с трех направлений.
Сначала националистам и иностранным наемникам удалось вклиниться в оборону и подойти к западной окраине населенного пункта Кисловка. В планах ВСУ было захватить Кисловку, но этой тактике не суждено было сбыться — националисты были мощно выбиты с позиции усилиями российских военнослужащих.
«Активными действиями наших войск и сосредоточенным огнем российской артиллерии украинские подразделения были выбиты с окраин Кисловки, рассеяны и отброшены на исходные позиции. Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», — сообщил Игорь Конашенков.
Кроме того, ВСУ предприняли аналогичную попытку атаки в направлениях населенных пунктов Табаевки и Орлянки Харьковской области, а также Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). И это нападение было успешно разгромлено войсками России.
В результате за сутки ликвидировано более ста украинских националистов и иностранных наемников, а также уничтожена военная техника: четыре танка, три боевых машины пехоты (БМП) и три турецких бронетранспортера «Кирпи».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Вооруженные силы РФ уничтожили четыре переправы ВСУ через реку Ингулец.
Читайте также
81%
0.08 62.59
0.24
Нашли ошибку?