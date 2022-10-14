В Запорожской области десять иностранных наемников попали в засаду

Группа из десяти иностранных наемников попали в ловушку на Запорожской линии боевого соприкосновения (ЛБС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он опубликовал кадры, снятые, по его словам, нашлемной камерой одного из погибших западных военнослужащих.

Как рассказал Рогов, прибывшие на поля спецоперации из-за рубежа солдаты удачи совершили вылазку на российские позиции в районе населенного пункта Пологи Запорожской области. Союзные войска «запустили» их, после чего начался бой. Когда наемники попытались отступить, их догнали удары тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

«Видно, что иностранные «дикие гуси» получили серьезный отпор. У них были раненые, а также погибшие… Спасибо за предоставленный материал нашим защитникам на Запорожской ЛБС, лично Даниилу Безсонову (первый заместитель министра информации Донецкой народной республики. — Прим. ред.) и OSINT-группе "Рыбарь". А западным наемникам — go away!» — написал Рогов.

Днем ранее агентство CNN подтвердило информацию о гибели на Украине американского наемника Дейна «Птицы» Партриджа из Айдахо, США. Он встал в строй с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конце апреля. Неделю назад попал под ракетный обстрел во время расчистки окопов под Северодонецком, получил серьезную черепно-мозговую травму, сломал шею, повредил руку. Партриджа ввели в медикаментозную кому, но спасти его врачи не смогли. Наемник умер 3 октября.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва подключилась к конфликту между Украиной и Донуцкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) после очередного обострения и серии артобстрелов со стороны ВСУ по отделившимся территориям. В сентябре по результатам референдумов в состав России вошли освобожденные от националистов ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области (в некоторых ее районах боевики все еще предпринимают попытки наступления).

Представитель посольства Незалежной в Вашингтоне еще весной отмечал: около четырех тысяч американцев проявили интерес к участию в боях. Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое оружие и в каких количествах поставляют страны Запада на Украину.