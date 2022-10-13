Инфографика: какое оружие Запад поставляет на Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, какую военную помощь блок должен предоставить Украине в свете последних событий в Киеве. Свое заявление он сделал перед началом заседаний глав Минобороны стран альянса в Брюсселе. По словам генсека, Незалежная уже получала системы противовоздушной обороны (ПВО) от Запада, но ей нужно еще больше таких установок дальнего и ближнего действия, а также необходимы комплексы противоракетной обороны (ПРО) с баллистическими ракетами и дроны.

Прежде Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. В МИД РФ отмечали, что все военные грузы для Незалежной станут законной целью российской армии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупреждал: накачивание Украины оружием снижает шансы на переговоры для урегулирования конфликта.

Запад потратил 93 миллиарда евро на вооружение Украины с 24 февраля

За семь месяцев с начала спецоперации по защите Донбасса Киев получил финансовую, гуманитарную и военную помощь от стран Запада на 93 миллиарда евро. Половину этого «пакета» предоставили США. 16 тысяч иностранных наемников записались в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего было передано оружия на 41 миллиард долларов, часть его попала на черные рынки Ближнего Востока и стран-поставщиков.

Вашингтон, в частности, передал Киеву 10,2 тысячи автоматов и пистолетов, почти 64 миллиона патронов, 8,5 тысячи противотанковых систем типа Javelin и 32 тысячи — других моделей. Также США поставили Украине почти полторы тысячи зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), 700 беспилотников и 75 тысяч комплектов снаряжения.

Германия передала Незалежной 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) GEPARD и шесть тысяч патронов к ним, одну систему ПВО, 53 тысячи патронов к самоходным орудиям и почти 22 миллиона патронов для стрелкового оружия. Берин предоставил Киеву десять самоходных гаубиц, около 15 тысяч противотанковых мин, три тысячи световых и дымовых и 100 тысяч ручных гранат, а также 400 тысяч готовых обедов и 100 тысяч аптечек.

Другие западные страны снабдили ВСУ 359 танками, 629 бронетранспортерами (БТР) и боевыми машинами пехоты (БМП), 88 беспилотниками и десятью реактивными системами залпового огня (РСЗО) большой дальности. Кроме того были предоставлены 250 тысяч единиц противотанковых боеприпасов, 178 артиллерийских систем большой дальности, 100 тысяч снарядов для них и восемь тысяч зенитных ракет малой дальности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменился план спецоперации после ударов России по инфраструктуре Украины.