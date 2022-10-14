Несколько человек стали жертвами обстрела ВСУ в Белгородской области

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 482

Кроме того, пострадали некоторые объекты инфраструктуры.

Несколько человек стали жертвами обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эмиль Берковский

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В Белгородской области несколько человек получили смертельные травмы и ранения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

«По предварительным данным, есть погибшие и раненые», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Более того, накануне в районе Новооскольского округа российская система ПВО сбила ракету. Обломки повредили участок железной дороги, из-за чего приостановлено движение поездов. Также повреждена линия электропередачи. О пострадавших в результате ЧП пока не сообщается.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также лица, которые могли иметь к этому отношение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне в Белгороде на один из жилых домов упали обломки ракеты, выпущенные ВСУ.

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