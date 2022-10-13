Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ Белгорода

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 116

В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал. Однако без разрушений не обошлось.

Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела ВСУ Белгорода

Фото: Telegram / Настоящий Гладков

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины. В результате ЧП, к счастью, никто не пострадал. Однако без разрушений не обошлось.

Как сообщали местные власти, после атаки обрушилось техническое помещение жилого дома. Еще одна, неразорвавшаяся часть украинского снаряда упала на территории лицея, где могли гулять дети. На месте ЧП работают спецслужбы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине признали причастность к терактам на территории РФ.

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