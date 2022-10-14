Полная ахинея: врач опроверг заявления о вреде яиц

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 176

Кардиолог Ворслов опроверг заявления об опасности яиц

Полная ахинея: врач опроверг заявления о вреде яиц

Фото: www.globallookpress.com / imagebrokerArco Images Hinze

Читайте нас в: Дзен Новости

По словам специалиста, этот продукт, наоборот, нужно употреблять при некоторых заболеваниях.

Кардиолог Леонид Ворслов опроверг заявления о том, что яйца опасны при хронической усталости и аутоиммунных заболеваниях. По его словам, подобные рассуждения, как минимум, странные.

В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что непереносимость яиц — очень редкое явление, которое чаще всего встречается у детей. Однако это заболевание, как правило, проходит во взрослом возрасте.

«Куриные яйца — очень полезный продукт, тем более, для людей с хронической усталостью, аутоиммунными заболеваниями. Они показаны людям с дефицитом белка, железа и лецитина. То есть все равно наоборот», — считает врач.

Эксперт подчеркнул, что при этих заболеваниях как раз рекомендуется потребление куриных яиц. Специалист напомнил: раньше считалось, что они могут способствовать появлению или усугублению течения атеросклероза, но 50 лет назад это суждение было опровергнуто. Сейчас считается, что для здорового взрослого человека нормой считается 12-14 яиц в неделю.

Как писал 5-tv.ru, терапевт Андрей Кабычкин рассказал об опасности сна без подушки.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 15 октября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:58
ВСУ потеряли списки обучавшихся в ФРГ военных при отступлении под Херсоном
10:43
Женщина задавила 11-летнего мальчика на перекрестке в Петербурге
10:29
Пополнение в семье: Медведева показала новое фото с ребенком
10:12
ВСУ убили жителя ДНР и покалечили еще шестерых при очередных обстрелах
10:00
Умер заслуженный артист России Анатолий Хрусталев
9:49
Раскрыты даты проведения учений НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень»

Сейчас читают

«Не связывайся с парнями»: пугающие приставания Байдена к ребенку сняли на видео
ВС РФ применили современные артиллерийские комплексы «Пенициллин» на Украине
Не уберег: Зеленский довел Украину до состояния повсеместного развала и хаоса
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика