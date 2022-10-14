Полная ахинея: врач опроверг заявления о вреде яиц

По словам специалиста, этот продукт, наоборот, нужно употреблять при некоторых заболеваниях.

Кардиолог Леонид Ворслов опроверг заявления о том, что яйца опасны при хронической усталости и аутоиммунных заболеваниях. По его словам, подобные рассуждения, как минимум, странные.

В беседе с Общественной службой новостей он рассказал, что непереносимость яиц — очень редкое явление, которое чаще всего встречается у детей. Однако это заболевание, как правило, проходит во взрослом возрасте.

«Куриные яйца — очень полезный продукт, тем более, для людей с хронической усталостью, аутоиммунными заболеваниями. Они показаны людям с дефицитом белка, железа и лецитина. То есть все равно наоборот», — считает врач.

Эксперт подчеркнул, что при этих заболеваниях как раз рекомендуется потребление куриных яиц. Специалист напомнил: раньше считалось, что они могут способствовать появлению или усугублению течения атеросклероза, но 50 лет назад это суждение было опровергнуто. Сейчас считается, что для здорового взрослого человека нормой считается 12-14 яиц в неделю.

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