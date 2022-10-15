Стас Михайлов пострадал от рук косметолога: «Одна бровь приподнята»

До этого певец отрицал любые вмешательства специалистов.

Певец Стас Михайлов признался, что его супруга Инна подтолкнула его к улучшению собственной внешности путем инъекций «красоты». О том, как шансонье поддался уговорам возлюбленной, он рассказал об этом в эфире МУЗ ТВ.

«Лет десять назад мне жена говорит: „Пойдем, попробуем ботокс“», — вспоминает артист.

По всей видимости, исполнитель решил не останавливаться на одной процедуре и совершил несколько визитов к косметологу. Один из них завершился неудачно.

«Теперь у меня одна бровь приподнята. С тех пор больше ни ногой», — заявил певец.

Примечательно, что до этого Стас Михайлов отрицал, что прибегает к услугам косметологов. Он уверял, что его нынешний внешний вид — это результат тренировок в спортзале и здорового образа жизни в целом. По словам Михайлова, он предпочитает стареть естественным путем.

На сегодняшний день певец подтвердил только пройденный курс инъекций ботокса. Иные вмешательства специалистов Стас Михайлов отрицает. По его словам, теперь жена лишь иногда предлагает делать ему тканевые маски.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов перенес операцию по удалению аппендикса. После хирургического вмешательства он сбросил десять килограммов.