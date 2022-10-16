The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 37

Парламентарии от партии «тори» убеждены в этом. Они основываются на ее неудачной попытке поднять свой рейтинг.

The Independent: Лиз Трасс может уйти с поста премьера в ближайшие дни

Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может уйти в отставку в течение нескольких дней или недель. Такой прогноз дает издание The Independent со ссылкой на депутатов от британской партии «тори».

«Все говорят в коридорах и в группах WhatsApp о том, как это ужасно. Они задаются двумя вопросами: как ее убрать и сколько ей осталось, дни или недели?» — рассказал газете один из партийных источников.

Со слов парламентария, увольнение Лиз Трасс считают «неизбежным» в кругу консерваторов, коих возглавляет нынешняя премьер. Другой напомнил, как Трасс уволила министра финансов Великобритании Квази Квартенга, что в британских политических кругах назвали «последней отчаянной мерой». Подобный ход, по задумке чиновницы, должен был реанимировать ее рейтинг.

«Ее дни сочтены», — уверенно заключил собеседник издания.

Недовольства политикой Лиз Трасс выказывают уже не только в правительственных кулуарах, но и на улицах Великобритании. Так, на прошлой неделе The Guardian сообщал о том, насколько британцы не хотят ассоциироваться с их нынешним премьер-министром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на возможную отставку Трасс.

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