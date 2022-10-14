Захарова иронично ответила на предложение избавиться от Трасс: «Только не это!»

Желание британских депутатов сместить премьер-министра Лиз Трасс прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Как и всегда она это сделала в необычной манере.

«Нет! Только не это! Она достойно представляет режим британской монархии и прекрасно дополняет англосаксонский дуэт! Оставьте Лиз в покое. Мы так долго ждали столь точно выражающее состояние Запада лицо», — написала дипломат.

До этого издание The Times опубликовало материал, в котором сказано, что верхушка консерваторов ведет переговоры по смещению премьера Британии с поста. В частности, около 20-30 бывших министров и влиятельных политиков пытаются создать «совет старейшин», который скажет ей уйти. «Разговоры идут полным ходом».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как пошутила Захарова о связи Зеленского и Макрона.