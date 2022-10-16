На дне: Ольга Кормухина о «жирном кресте» на российском шоубизе

Под паровоз с критикой артистки попали некоторые исполнители. Ее возмутили недопустимые, с ее точки зрения, сравнения.

На мире российского шоубиза можно ставить «жирный крест». Об этом заявила певица Ольга Кормухина на пресс-конференции, посвященной молодым музыкантам.

«Мы говорим об искусстве. Искусства там нет давно», — сказала Кормухина.

По ее мнению, на российской сцене не хватает талантливых музыкантов и исполнителей. В частности, заслуженная артистка раскритиковала творчество поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, назвав его «попсятиной». Также Кормухину покоробило то, что исполнителя Сергея Шнурова сравнили с композитором Петром Чайковским.

«Как можно сравнивать Шнура с Чайковским? Чайковский останется Чайковским, а шнурок шнурком», — отметила звезда.

К слову, Кормухина просила задавать ей поменьше вопросов про Филиппа Бедросовича. Сам он говорит, что у женщины к нему давняя нелюбовь, однако певец, по его словам, давно простил ей все обиды.

«Да я уже все забыл. Она женщина, женщина может все. Вспоминает она меня часто, конечно, что-то я ей покоя не даю. Значит, это любовь», — пояснил Киркоров.

Звезды российского шоу-бизнеса часто критикуют друг друга в том числе и на фоне спецоперации на Украине. Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Киркоров о конфликте с Кормухиной.