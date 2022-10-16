На дне: Ольга Кормухина о «жирном кресте» на российском шоубизе

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 896

Кормухина считает, что на шоу-бизнесе пора ставить жирный крест: «Искусства там нет давно»

На дне: Ольга Кормухина о «жирном кресте» на российском шоубизе

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Под паровоз с критикой артистки попали некоторые исполнители. Ее возмутили недопустимые, с ее точки зрения, сравнения.

На мире российского шоубиза можно ставить «жирный крест». Об этом заявила певица Ольга Кормухина на пресс-конференции, посвященной молодым музыкантам.

«Мы говорим об искусстве. Искусства там нет давно», — сказала Кормухина.

По ее мнению, на российской сцене не хватает талантливых музыкантов и исполнителей. В частности, заслуженная артистка раскритиковала творчество поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова, назвав его «попсятиной». Также Кормухину покоробило то, что исполнителя Сергея Шнурова сравнили с композитором Петром Чайковским.

«Как можно сравнивать Шнура с Чайковским? Чайковский останется Чайковским, а шнурок шнурком», — отметила звезда.

К слову, Кормухина просила задавать ей поменьше вопросов про Филиппа Бедросовича. Сам он говорит, что у женщины к нему давняя нелюбовь, однако певец, по его словам, давно простил ей все обиды.

«Да я уже все забыл. Она женщина, женщина может все. Вспоминает она меня часто, конечно, что-то я ей покоя не даю. Значит, это любовь», — пояснил Киркоров.

Звезды российского шоу-бизнеса часто критикуют друг друга в том числе и на фоне спецоперации на Украине. Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказал Киркоров о конфликте с Кормухиной.

+9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 октября

Последние новости

15:48
«Об стену Горох»: Барецкий назвал Моисеева отцом и будет судиться с экс-директором артиста
15:24
Брежнева отреклась от родины еще в 2019 году: «Я украинской певицей не была»
15:07
Минобороны: ВС РФ поразили объекты военного управления и энергетики Украины
14:52
Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
14:29
Российские военные в течение суток отбивали попытки прорыва трех батальонов ВСУ
14:10
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ

Сейчас читают

Ядерное дежавю: похожи ли украинский и карибский кризисы
Финансовый «Лизинг»: почему британский премьер Трасс обречена на неудачу
Кошмал рассказала об отношениях со звездами «Сватов»: «Случается, что ошибаешься»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика