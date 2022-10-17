Лена Катина пролила свет на брачный договор с мужем: «Дима проигрывает»

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 948

Лена Катина заявила об отсутствии брачного договора с миллионером Спиридоновым

Лена Катина пролила свет на брачный договор с мужем: «Дима проигрывает»

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Спиридонов

Читайте нас в: Дзен Новости

Онкобольной супруг-миллионер знаменитости уверен, что до дележки имущества не дойдет. В свою очередь его жена — экс-участница группы «Тату» — уже подсчитала, кому расставание выгоднее.

Экс-участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, заключен ли между ней и ее мужем, предпринимателем Дмитрием Спиридоновым брачный договор. После свадьбы они сделали ремонт в новом трехэтажном доме, который по документам принадлежит мужчине. Но Катиной неважно, кто является собственником.

Певица призналась, что до свадьбы она и Дмитрий обсуждали брачный договор. Но все-таки решили, что он им ни к чему.

«В этом случае Дима проигрывает больше, чем я», — заявила Катина в одной из программ на НТВ.

Поддержал супругу и Спиридонов. По его словам, он разводиться не собирается, поэтому до дележки имущества дело не дойдет.

«Было обсуждение брачного договора, я забил на него. Сказал: „Если тебе надо, — делай, пожалуйста. Меня это не интересует“», — поделился Спиридонов.

О романе Катиной с предпринимателем стало известно осенью прошлого года. Пара познакомилась на дне рождения Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенной звезды. Вскоре они решили пожениться, хотя певица и подумать не могла, что вскоре после развода с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем вновь отправится под венец.

Отметим, что у Дмитрия Спиридонова несколько лет назад выявили злокачественное образование в области щитовидной железы. Этой весной произошел рецидив рака. Остается верить, что с поддержкой Лены Катиной и помощью врачей Спиридонов сможет вновь побороть онкозаболевание. Он открыто признавался, что Катина стала смыслом его жизни, опорой, поддержкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой роскошный подарок получила Лена Катина от Спиридонова.

+4° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
63.06
-0.43 62.47
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:29
«330 метров, три этажа»: сколько юморист Попов заплатил за элитный таунхаус
11:22
Семья Джорджа Флойда подаст в суд на Канье Уэста
11:16
Шокировала: Вайкуле впервые появилась на сцене после слухов о рецидиве рака
11:09
Разворованная при киевском режиме усадьба Попова в Запорожской области разрушается
10:54
Названа вероятная причина взрыва бойлера в доме в Ленобласти
10:37
Попытки ВСУ закрепиться на позициях пресекаются с помощью дронов

Сейчас читают

Опубликовано видео последствий мощных взрывов в центре Киева
Кличко подтвердил информацию о мощных взрывах в центре Киева
Алексей Панин пожаловался на бедную жизнь в Испании: «Езжу на самокате»
Гротеск и законность: ведущий Сергей Майоров сменил телевидение на мундир прокурора

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика