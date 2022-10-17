Лена Катина пролила свет на брачный договор с мужем: «Дима проигрывает»

Онкобольной супруг-миллионер знаменитости уверен, что до дележки имущества не дойдет. В свою очередь его жена — экс-участница группы «Тату» — уже подсчитала, кому расставание выгоднее.

Экс-участница группы «Тату» Лена Катина рассказала, заключен ли между ней и ее мужем, предпринимателем Дмитрием Спиридоновым брачный договор. После свадьбы они сделали ремонт в новом трехэтажном доме, который по документам принадлежит мужчине. Но Катиной неважно, кто является собственником.

Певица призналась, что до свадьбы она и Дмитрий обсуждали брачный договор. Но все-таки решили, что он им ни к чему.

«В этом случае Дима проигрывает больше, чем я», — заявила Катина в одной из программ на НТВ.

Поддержал супругу и Спиридонов. По его словам, он разводиться не собирается, поэтому до дележки имущества дело не дойдет.

«Было обсуждение брачного договора, я забил на него. Сказал: „Если тебе надо, — делай, пожалуйста. Меня это не интересует“», — поделился Спиридонов.

О романе Катиной с предпринимателем стало известно осенью прошлого года. Пара познакомилась на дне рождения Спиридонова, где певица выступала в качестве приглашенной звезды. Вскоре они решили пожениться, хотя певица и подумать не могла, что вскоре после развода с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем вновь отправится под венец.

Отметим, что у Дмитрия Спиридонова несколько лет назад выявили злокачественное образование в области щитовидной железы. Этой весной произошел рецидив рака. Остается верить, что с поддержкой Лены Катиной и помощью врачей Спиридонов сможет вновь побороть онкозаболевание. Он открыто признавался, что Катина стала смыслом его жизни, опорой, поддержкой.

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