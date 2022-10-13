От всей души: тяжелобольной муж сделал Катиной баснословно дорогой подарок

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 757

Миллионер Спиридонов подарил певице Катиной Bentley Bentayga

От всей души: тяжелобольной муж сделал Катиной баснословно дорогой подарок

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Спиридонов

Читайте нас в: Дзен Новости

Несмотря на трудности, пара прекрасно живет, воспитывая сына и имея планы на будущее.

Муж певицы Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов подарил ей машину за 29 миллионов. Об этом мужчина написал подписчикам в личном блоге.

«Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю!» — поделился Спиридонов.

В частности, речь идет об оранжевом Bentley Bentayga. Аудитория моментально отреагировала на щедрый подарок.

«Если отношения, то только такие»; «Шикарный презент! Дима — настоящий мужчина»; «Вот это супруг: веселый, добрый, щедрый. Завидую!» — написали юзеры.

К слову, у миллионера Дмитрия Спиридонова онкология. В конце сентября Катина говорила, что у ее супруга ремиссия, однако болезнь может вернуться. Спиридонов хочет, чтобы у них был общий ребенок. С сыном селебрити Александром он выстраивает прекрасные дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько денег и за что потребовали у Дмитрия Спиридонова.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
63.76
0.08 62.59
0.24
Лучший способ привлечь в дом удачу: китайский совет дня на четверг, 13 ок...

Последние новости

15:30
Минобороны России сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ
15:29
Захарова о заявлении Кулебы про Крым: «Главный дипломат признается в терроризме»
15:25
Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену в России
15:23
Кабмин РФ выделит 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми из регионов
15:14
«Риск летального исхода»: врач оценил будущее Бони после восхождения на гору
15:10
«Суровый хомяк!» — дружба медвежонка с жителями Камчатки поразил туриста

Сейчас читают

Офтальмолог Азнаурян заявил об опасности просмотра телевизора в темноте
Лексус и Вован раскрыли: Кулеба признался в причастности Киева к атакам на Крым
"Свинтили от страха": Дробыш сообщил о возвращении покинувших Отчизну звезд

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Видео — любовный гороскоп на осень 2022 для всех знаков
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика