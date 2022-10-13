От всей души: тяжелобольной муж сделал Катиной баснословно дорогой подарок

Несмотря на трудности, пара прекрасно живет, воспитывая сына и имея планы на будущее.

Муж певицы Лены Катиной миллионер Дмитрий Спиридонов подарил ей машину за 29 миллионов. Об этом мужчина написал подписчикам в личном блоге.

«Если подарки для любимой женщины, то только такие! Лисичка для Ленусика. Люблю!» — поделился Спиридонов.

В частности, речь идет об оранжевом Bentley Bentayga. Аудитория моментально отреагировала на щедрый подарок.

«Если отношения, то только такие»; «Шикарный презент! Дима — настоящий мужчина»; «Вот это супруг: веселый, добрый, щедрый. Завидую!» — написали юзеры.

К слову, у миллионера Дмитрия Спиридонова онкология. В конце сентября Катина говорила, что у ее супруга ремиссия, однако болезнь может вернуться. Спиридонов хочет, чтобы у них был общий ребенок. С сыном селебрити Александром он выстраивает прекрасные дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько денег и за что потребовали у Дмитрия Спиридонова.