Европа просыпается: тысячи людей протестуют против политики правительств стран ЕС

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В частности, акции протестов прошли в Молдавии и Франции. Активисты вышли на центральные улицы столиц. Прошли стычки с полицией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Juan Diego Montenegro; 5-tv.ru

В Кишиневе акция противников президента Майи Санду переросла в стычку с полицией. Люди возмущены работой проевропейского правительства. Оппозиционеры почти месяц требуют отставки руководства страны и компенсации за рост тарифов на газ и электричество.

В воскресенье, 16 октября, тысячи человек собрались на очередной митинг. Манифестанты установили палатки на проезжей части и попытались занять центральную площадь молдавской столицы. Но дорогу им преградили отряды полиции. Спецназ вытеснил протестующих и снес их палаточный городок.

На марш против роста стоимости жизни вышли и жители Парижа. Тысячи демонстрантов требуют повысить зарплаты, заморозить цены на энергоносители и ввести налог за сверхприбыль. В какой-то момент к акции присоединились провокаторы, и полицейским пришлось применить слезоточивый газ.

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