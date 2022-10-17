Европа просыпается: тысячи людей протестуют против политики правительств стран ЕС

В Кишиневе акция противников президента Майи Санду переросла в стычку с полицией. Люди возмущены работой проевропейского правительства. Оппозиционеры почти месяц требуют отставки руководства страны и компенсации за рост тарифов на газ и электричество.

В воскресенье, 16 октября, тысячи человек собрались на очередной митинг. Манифестанты установили палатки на проезжей части и попытались занять центральную площадь молдавской столицы. Но дорогу им преградили отряды полиции. Спецназ вытеснил протестующих и снес их палаточный городок.

На марш против роста стоимости жизни вышли и жители Парижа. Тысячи демонстрантов требуют повысить зарплаты, заморозить цены на энергоносители и ввести налог за сверхприбыль. В какой-то момент к акции присоединились провокаторы, и полицейским пришлось применить слезоточивый газ.