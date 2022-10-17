Пугачеву шумно встретили на концерте Гребенщикова в Израиле

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 4 750

Алла Пугачева посетила концерт Бориса Гребещикова в Израиле

Пугачеву шумно встретили на концерте Гребенщикова в Израиле

Фото: Шарифулин Валерий / ITAR-TASS / ТАСС

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По словам поклонников, артистка хорошо выглядит.

Сбежавшая из России певица Алла Пугачева засветилась на концерте в Израиле очередной российской рок-звезды. На этот раз она посетила выступление Бориса Гребенщикова. Артистка была в белой блузе, черном пиджаке и с собранными волосами. Видео с концерта опубликовал Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Публика шумно ее поприветствовала. Певица встала и послала зрителям воздушный поцелуй. Поклонники отметили, что она хорошо выгладит.

«Какая же она хорошенькая!»;

«Счастье видеть ее счастливой!»;

«Глаз не оторвать от вас, Алла Борисовна!», — написали подписчики.

Алла Пугачева покинула Россию после того, как в России признали иноагентом ее мужа Максима Галкина*. Певица забрала детей Лизу и Гарри из элитной гимназии в Подмосковье.

Как ранее писал 5-tv.ru, за последние восемь месяцев Алла Пугачева вместе с супругом показали готовность к кардинальным переменам в жизни. Они переехали в Израиль. Теперь, вероятно, пара снова готова стать родителями.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.

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