Есть запас яйцеклеток: Пугачева и Галкин* могут вновь родить ребенка

Знаменитости могли все предусмотреть заранее. Как это вообще возможно?

За последние восемь месяцев Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин* показали готовность к кардинальным переменам в жизни. Они переехали за границу и жили в Израиле, Латвии. Юморист стал нелестно высказываться о Родине и россиянах, тем самым всячески отдаляясь от дома. Теперь, возможно, пара готова вновь стать родителями, пишет KP.RU. И, несмотря на почтенный возраст артистки, эта идея вполне осуществима.

Дело в том, что еще в 2002 году Пугачева заморозила свои яйцеклетки. На тот момент она уже была знакома с будущим супругом, но еще не вышла официально за него замуж. Чуть позже, когда пара поженилась, они завели детей. На тот момент певице было 63 года. Но возраст не стал помехой, ведь ее биоматериал надежно хранился в банке.

Ее ооциты (женские половые клетки) разморозили, оплодотворили и получили эмбрионы. Затем их подсадили суррогатной матери. Женщина благополучно забеременела, выносила малышей Пугачевой и Галкина. Так, 18 сентября 2013 года на свет появились Лиза и Гарри.

Спустя девять лет в светской тусовке начали поговаривать, что у певицы и юмориста еще остались неиспользованные эмбрионы. Они могут храниться неограниченное количество лет, поэтому в любое время процедуру можно повторить. Возможно, этот момент в звездном семействе уже обсуждается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто может купить роскошный особняк Аллы Пугачевой и ее мужа.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.