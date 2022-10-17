Пугачева «появилась» в центре Москвы после новости о переезде в Израиль

Певица стала частью музыкального представления на сцене Московского дворца молодежи.

Стал легендарным и навсегда вошел в историю российского театра — мюзикл «Шахматы» завершил прокат в Москве. За два года постановку успели оценить и насладиться звездной актерской работой около 700 тысяч поклонников, сообщили dni.ru. Артисты выходили на сцену Московского дворца молодежи (МДМ) 600 раз. Такого успеха не видела ни одна постановка «Шахмат» с 1986 года. Именно тогда в Лондоне прошла премьера мирового спектакля.

Российское прочтение «Шахмат» пришлось москвичам по вкусу, получив статус бестселлера и столичной достопримечательности. Не обошлось в мюзикле и без так называемой примадонны российской сцены.

В премьерных спектаклях в середине 80-х годов прошлого века Алле Пугачевой предлагали роль Светланы, жены русского шахматиста Анатолия Сергиевского. От приглашения автора либретто мюзикла Тима Райса она отказалась. Тогда 11 месяцев за границей могли лишить ее возможности вернуться на советскую родину.

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Спустя почти 40 лет эстрадная певица все-таки появилась в легендарном мюзикле. Зрители узнали ее образ в видеосравнении двух стран во время советско-американского шахматного поединка. Несмотря на эмиграцию Пугачевой в Израиль, ее «холопов» и «рабов», брошенных в адрес российских поклонников, изображение артистки не стали убирать из транслируемого со сцены театра видеоряда.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева и Максим Галкин* могут вновь родить ребенка.

* — признан физлицом-иноагентом в РФ.