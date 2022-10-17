В России появились полисы КАСКО с денежным возмещением, пишут СМИ. Среди плюсов — такой полис стоит дешевле примерно на четверть. А компенсация ущерба происходит намного быстрее.

Но при этом водители рискуют прогадать со стоимостью ремонта, отмечают эксперты. И советуют подумать прежде чем соглашаться на такое предложение.

Между тем, ремонт по ОСАГО становится все сложнее. И все из-за проблем с поставками деталей, утверждают в Российском союзе автостраховщиков, пишут «Известия».

Страховщики снова настаивают на использовании б/у запчастей. По их словам, сейчас нет и трети деталей, нужных для ремонта. В основном, это стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, детали кузова.

Параллельно страховщики хотят увеличить сроки ремонта по страховке в два раза или не учитывать период доставки деталей. Однако в ЦБ РФ пока не планируют менять сроки ремонта, пишут «Известия».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что владельцы полисов ОСАГО могут остаться без ремонта.