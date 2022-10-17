Владельцы полисов ОСАГО могут остаться без ремонта: не хватает комплектующих

Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта. Из-за нехватки комплектующих страховщики настаивают на увеличении сроков починки автомобилей и просят разрешить использовать бывшие в употреблении детали.

Как пишут «Известия», сейчас большинство запчастей можно заменить аналогами. Но около 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке.

В дефиците стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера. Есть также сложности с ремонтом машин новых моделей. Поэтому универсальный совет автолюбителям остается прежним: стараться не попадать в аварии.