Владельцы полисов ОСАГО могут остаться без ремонта: не хватает комплектующих
Страховщики настаивают на увеличении сроков починки автомобилей.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru
Владельцы полисов ОСАГО рискуют остаться без ремонта. Из-за нехватки комплектующих страховщики настаивают на увеличении сроков починки автомобилей и просят разрешить использовать бывшие в употреблении детали.
Как пишут «Известия», сейчас большинство запчастей можно заменить аналогами. Но около 15% комплектующих полностью отсутствуют на рынке.
В дефиците стекла, элементы системы безопасности, электропроводки, несущие детали кузова и интерьера. Есть также сложности с ремонтом машин новых моделей. Поэтому универсальный совет автолюбителям остается прежним: стараться не попадать в аварии.
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