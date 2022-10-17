Поехали: на Крымском мосту открыли автобусное движение

Перевозки по Крымскому мосту восстановились почти полностью.

По Крымскому мосту поехали автобусы. Сегодня утром они начали следовать в оба направления. До этого неделю передвигались при помощи паромной переправы.

Перевозки по Крымскому мосту восстановились почти полностью. Можно проехать на легковом транспорте, курсируют электрички и поезда дальнего следования. Проезд запрещен только грузовикам. Для них открыта паромная переправа.

Напомню, теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября. Тогда обрушились два пролета автомобильного полотна. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. И сегодня стало известно, что в Москве арестованы еще трое фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как отслеживали взорвавшуюся на Крымском мосту фуру.