Поехали: на Крымском мосту открыли автобусное движение

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На Крымском мосту восстановили движение автобусов после теракта 8 октября

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

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Перевозки по Крымскому мосту восстановились почти полностью.

По Крымскому мосту поехали автобусы. Сегодня утром они начали следовать в оба направления. До этого неделю передвигались при помощи паромной переправы.

Перевозки по Крымскому мосту восстановились почти полностью. Можно проехать на легковом транспорте, курсируют электрички и поезда дальнего следования. Проезд запрещен только грузовикам. Для них открыта паромная переправа.

Напомню, теракт на Крымском мосту был совершен 8 октября. Тогда обрушились два пролета автомобильного полотна. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. И сегодня стало известно, что в Москве арестованы еще трое фигурантов дела о теракте на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как отслеживали взорвавшуюся на Крымском мосту фуру.

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