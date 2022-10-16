Взорвавшуюся на Крымском мосту фуру могли отслеживать с помощью спутников

К теракту на Крымском мосту, по предварительным данным, причастны 12 человек, восемь из них уже задержаны.

Организатором теракта считают Кирилла Буданова — главу украинской военной разведки, настоящего «мастера грязных дел». Он проводил диверсии на Донбассе, лично участвовал в попытке проникнуть в Крым в 2016 году, когда его группу засекли, но он смог уйти. Террорист бывалый.

И тем не менее, могли ли украинские разведчики провернуть все без помощи западных коллег — большой вопрос, ведь прежде чем попасть в Россию груз со взрывчаткой прошел через три страны: Болгарию, Грузию и Армению. И нигде на таможне не заметили ничего. Как так? Расследование Сергея Хайдарова.

Одесса — отправная точка бомбы. В конце августа по морю груз с паллетами полиэтиленовой пленки с уже спрятанной взрывчаткой отправили в Болгарский город Русе. Выждали паузу — перегрузили и снова по Черному морю, но теперь — в грузинский порт Поти. Место назначения выбирали осознано. Потинский порт является подконтрольным американским спецслужбам. За эту часть террористической операции отвечали минимум шесть человек.

«И там проходили спец подготовку и Сандро. Они специально готовили. Их обучали, как организовать теракты, как разгонять бедных митингующих, как организовать провокации. Сандро вообще очень засекреченный человек», — рассказал грузинский офицер, экс-командир отряда специального назначения МВД Грузии Тристан Цителашвили.

Как раз на Сандро работал водитель Артур Тержанян. Он повез груз дальше — через Грузию в Армению, растаможить по правилам ЕАЭС.

«Механизм, как они легализовали этот груз, как они логистику выстроили доставки, да, это красиво. Ием более — участие нескольких стран, понимаете, и практически все они находятся в орбите Запада. Это показывает, что маскировку придумывали там, это не украинские возможности такое устроить», — пояснил экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Границу Армении пересекли 27 сентября через КПП «Баграташен». Вот эти кадры. Таможенники проверили документы и просветили груз рентгеном.

«Я думаю, достаточно долго некие, так сказать, ученые работали по созданию вот этого вот продукта. Пленка, которая, так сказать, становилась, или которая сделана из взрывчатого вещества. Я думаю, что употреблены там еще и всякие другие, так сказать, средства для снятия запаха», — сказал ветеран группы специального назначения КГБ «Вымпел», эксперт Национального антитеррористического комитета Валерий Киселев.

Дальше грузовик отправился в Ереван на терминал «Трансальянс». Там груз и был растаможен по правилам ЕАЭС и уже по поддельным документам. В них изменились отправитель и получатель груза. Через трое суток фура выезжает обратно в Грузию.

4 октября пересекает границу с Россией через пункт пропуска «Верхний Ларс» и берет курс на Армавир. Там злополучные паллеты грузят на другую фуру. Мы нашли базу, где это происходило.

— Что у вас здесь?

— Склады.

— А разве не фуры грузятся здесь?

— Братан, уже лишние вопросы задаешь.

Здесь документы были подделаны снова. Отправителем теперь указана ООО «ТЭК 34». Как мы выяснили — это фирма однодневка. А получателем стала фирма в Крыму, вообще не существующая.

Для совершения теракта использовалась самая обычная, неприметная фура, без рекламы. Которая особо не запоминается. Внутри находилось груза общим весом почти 23 тонны. Это 22 паллета строительной пленки, в которую была спрятана взрывчатка. На протяжении всего пути груз досматривали восемь раз, на каждой государственной границе. И нигде он не вызвал подозрений

Вероятнее всего, ничего не подозревал и Махир Юсубов который 7 октября сел за руль фуры с бомбой. Мужчина занимался частными грузоперевозками. Взял этот заказ на популярном сайте АТИ. Это своего рода биржа для дальнобойщиков.

«Мужик очень хороший. Были большие планы у него», — рассказывают родственники Юсубова.

О том, что привезти пленку в Севастополь нужно ровно в 10:00, Юсупову постоянно напоминал заказчик. Представлявшийся Иваном Ивановичем. Чтобы приехать в назначенное время, водитель даже остался на вынужденную ночевку на одной из стоянок. Так как опережал график. И только утром поехал в направлении Крымского моста. Здесь машину остановили. На кадрах, предоставленных ФСБ, видно, как автоинспектор мельком заглядывает в фуру и отпускает грузовик.

Через несколько минут фура поравняется с железнодорожным составом и бомба сдетонирует. Но вот кто именно нажал на кнопку детонатора — сейчас есть несколько версий. Либо за Юсуповым ехала еще одна машина с террористами, либо грузовик взорвали, отслеживая его со спутников.

«Я думаю, что радиоуправляемое. Как говорится, сигнал, который взорвал эту фуру, и кто думает, что это все случайность, не случайность, та американская система спутниковая, которая ведет серьезную работу с украинцами. она указала, что именно в этом месте будет этот наливной состав», — сказал президент Международной ассоциации ветеранов спецподразделения «Альфа» Сергей Гончаров.

Пятеро подозреваемых в причастности к совершению теракта арестованы. Ранее ФСБ отчиталась о задержании восьми человек — пяти россиян и трех граждан Украины и Армении. Там, кстати, еще в четверг тоже возбудили уголовное дело. А вот Грузия и Болгария пока молчат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство РФ установило сроки полного восстановления Крымского моста.