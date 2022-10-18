Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»

Отныне эпатажная дива не заводит мимолетные интрижки. Готовится стать мамой?

Певица Ольга Бузова заявила, что сейчас за ней ухаживает мужчина. Однако не стала уточнять, находится ли с ним в отношениях. Об этом звезда рассказала «МК».

«У меня на данный момент есть мужчина, которому я нравлюсь. В этом нет ничего удивительного. Так было всегда и так будет дальше. Я — достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать», — заявила Бузова.

При этом поющая ведущая отметила, что не уверена в развитии отношений с новым ухажером. Она отметила, что после романа с Давой эмоции от влюбленности ни разу не захлестывали ее с той же силой. Ольга вообще сомневается, сможет ли она снова испытать светлое чувство.

«На сегодняшний момент нет такого мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. Конечно, я сама хочу большой любви. Хочу вот этой глупости вновь, суеты — всех тех моментов, которые вокруг. Но я не знаю, когда это будет это и будет ли. А может, и нет?», — поделилась артистка.

Бузова назвала себя «девушкой с серьезными намерениями» и отметила, что она не любит короткие интрижки. Она чаще всего отказывается от бессмысленных свиданий и считает их пустой тратой времени. Для нее главное — чтобы мужчина не воспринимал ее как «Девочку Курортный Роман».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова закатила истерику в социальных сетях.