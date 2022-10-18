Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Ольга Бузова сообщила о своем новом романе

Бузова рассказала о своем новом ухажере: «Хочу вот этой глупости вновь, суеты»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Тема:
Ольга Бузова

Отныне эпатажная дива не заводит мимолетные интрижки. Готовится стать мамой?

Певица Ольга Бузова заявила, что сейчас за ней ухаживает мужчина. Однако не стала уточнять, находится ли с ним в отношениях. Об этом звезда рассказала «МК».

«У меня на данный момент есть мужчина, которому я нравлюсь. В этом нет ничего удивительного. Так было всегда и так будет дальше. Я — достойная девочка, с которой есть о чем поговорить и о чем помолчать», — заявила Бузова.

При этом поющая ведущая отметила, что не уверена в развитии отношений с новым ухажером. Она отметила, что после романа с Давой эмоции от влюбленности ни разу не захлестывали ее с той же силой. Ольга вообще сомневается, сможет ли она снова испытать светлое чувство.

«На сегодняшний момент нет такого мужчины, за которого я бы хотела выйти замуж. Конечно, я сама хочу большой любви. Хочу вот этой глупости вновь, суеты — всех тех моментов, которые вокруг. Но я не знаю, когда это будет это и будет ли. А может, и нет?», — поделилась артистка.

Бузова назвала себя «девушкой с серьезными намерениями» и отметила, что она не любит короткие интрижки. Она чаще всего отказывается от бессмысленных свиданий и считает их пустой тратой времени. Для нее главное — чтобы мужчина не воспринимал ее как «Девочку Курортный Роман».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова закатила истерику в социальных сетях.

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