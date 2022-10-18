Удар от своих: обиженные на Лорак украинцы сорвали ей концерты в Европе

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 79

В Европе отменились концерты певицы Ани Лорак

Удар от своих: обиженные на Лорак украинцы сорвали ей концерты в Европе

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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После начала спецоперации знаменитая певица пропала с радаров. Вновь показаться на публике ее заставило желание заработать. Но украинцы сделали все, чтобы этого не случилось.

Концертам Ани Лорак в Европе оказалось не суждено состояться. Все благодаря ее украинским соотечественникам, которые уже давно ополчились против певицы.

В отличие от некоторых украинских коллег, например Макса Барских и Светланы Лободы, Лорак никак не вступала в политические дискуссии. Она молча перестала давать концерты в России, за что и поплатилась. Не дождавшиеся из ее уст критики в адрес РФ сначала внесли певицу в список нежелательных персон на Украине, а затем в родных Черновцах добились демонтажа ее именной звезды.

Певица вышла на связь с поклонниками лишь спустя семь месяцев после начала спецоперации. Тогда она выразила протест действиям российских властей, а чуть позже объявила гастрольный тур в Чехии и Германии. На официальном сайте Ани Лорак анонсировала концерты, в которых назвала себя «самой титулованной певицей Украины». Скандал не заставил себя долго ждать.

«Гастролерша Ани Лорак превзошла сама себя. Предатель в очередной раз пробила дно. Она продолжает жить и работать в России, спонсируя российскую армию… Однако, для концертов в Европе Лорак решила вспомнить о наградах, которые когда-то получала на Украине», — цитирует KP.RU украинские СМИ.

Одними недовольствами и осуждениями скандал не закончился. Активисты добились отмены всех восьми концертов в рамках тура Лорак по Германии. Теперь неизвестно, когда они состоятся и состоятся ли вообще.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая судьба ожидает всех уехавших за границу артистов.

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