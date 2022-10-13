Крик души: Слава предрекла судьбу сбежавшим из России артистам

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 783

Певица Слава высказалась о покинувших Россию коллегах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; Instagram* / nastya_slava

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Артистка считает, что сейчас нужно держаться вместе, и тогда все будет хорошо.

Певица Слава (настоящее имя которой Анастасия Сланевская — Прим. ред.) заверила, что никогда не бросит страну, в отличие от своих коллег. Их она считает «врунами и трусами». Об этом она рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Я люблю свою страну и свою родину. Я никогда ее не брошу. Хотя у меня есть … туча возможностей это сделать», — сказала артистка.

Она отметила необходимость сейчас держаться вместе, потому что тогда все будет хорошо. Слава считает, что уехавших знаменитостей замучает совесть. Артистка также вспомнила знаменитую пословицу: Бог не Тимошка, видит немножко.

После начала военной специальной операции России по защите Донбасса многие знаменитости покинули страну. Среди уехавших знаменитостей есть певица Алла Пугачева, юморист Максим Галкин**, певица Земфира, актриса Рената Литвинова, Чулпан Хаматова и Ингеборга Дапкунайте.

Как ранее писал 5-tv.ru, Слава ответила на слухи о том, что ее отношения с предпринимателем Анатолием Данилицким дали трещину. Артистка отметила, что у нее нет мужа и он небогатый.

*— принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ 

** — признан физлицом-иноагентом в РФ.

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