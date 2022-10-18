«Не болен ли он?»: немцы увидели отчаяние в клянчащем системы ПВО Зеленском

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 560

Читатели Die Welt увидели у Зеленского признаки отчаяния после просьбы отправить ПВО

«Не болен ли он?»: немцы увидели отчаяние в клянчащем системы ПВО Зеленском

Фото: LUDOVIC MARIN / POOL / ТАСС

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Ситуация вокруг Украины требует решения за столом переговоров.

Украинский лидер Владимир Зеленский выглядел отчаянным, когда просил союзников поставить больше средств ПВО. Такое мнение составили читатели немецкой газеты Die Welt, заметившие явный упадок духа украинского лидера.

Речь идет об обращении Зеленского к западным странам о предоставлении новых систем ПВО и дополнительных ракет. Тогда глава Незалежной отметил, что такая помощь Украине интересует не только саму страну, но и весь мир.

Читатели немецкого издания обратили внимание на изменения в поведении украинского президента. Его речь выглядела непривычно умоляющей, что нельзя скрыть от посторонних глаз.

«На этот раз умоляющее, а не угрожающее заявление от Зеленского. Как насчет переговоров?» — поинтересовался один из комментаторов.

«Когда за последние несколько часов Украина была принята в НАТО? Или я неправильно понимаю слово „союзники“?» — язвительно напомнил следующий.

«Он просит? Обычно он всегда требует, не болен ли он?» — обеспокоился другой.

В том числе пользователи уверены, что ситуацию на Украине необходимо решить дипломатическим путем. Лидер страны непременно должен сесть за стол переговоров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США призвали Зеленского прекратить диктовать требования по поставкам оружия.

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