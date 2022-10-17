В США призвали Зеленского прекратить диктовать требования по поставкам оружия

Запад допустит грубую ошибку, если будет продолжать поддерживать Украину, не пытаясь найти мирное урегулирование конфликта.

Киев должен задуматься о скорейшем заключении мирного договора с Россией, так как США и НАТО не будут поддерживать украинскую армию при угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение высказал издатель и обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.

«Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, Запад допустит грубую ошибку, если будет поддерживать Украину, не пытаясь найти мирное урегулирование конфликта, который «легко может выйти из-под контроля».

Саймс также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может не соглашаться на заключение мира с Россией, однако такое желание могут вскоре выразить западные лидеры.

До этого The National Interest опубликовал статью офицера военной разведки США Джозефа Донато о том, что уже этой зимой будут значительно снижены поставки вооружения на Украину. К этому приведет тяжелое положение в оборонном секторе США, который уже испытывает трудности с пополнением оружейного арсенала.

По мнению Донато, вместо накачивания Украины оружием Вашингтону стоит вынудить Зеленского вступить в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина разоряет Европу «нытьем» о помощи и оружии.