В США призвали Зеленского прекратить диктовать требования по поставкам оружия
NI: Киев должен перестать требовать у США поставки оружия
Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off
Запад допустит грубую ошибку, если будет продолжать поддерживать Украину, не пытаясь найти мирное урегулирование конфликта.
Киев должен задуматься о скорейшем заключении мирного договора с Россией, так как США и НАТО не будут поддерживать украинскую армию при угрозе дальнейшей эскалации конфликта. Такое мнение высказал издатель и обозреватель журнала The National Interest Дмитрий Саймс.
«Киев вправе принимать собственные решения, но он не может диктовать, какой уровень поддержки он получит от НАТО и как долго он будет ее получать, особенно когда речь идет о самом существовании членов альянса», — подчеркнул он.
По мнению эксперта, Запад допустит грубую ошибку, если будет поддерживать Украину, не пытаясь найти мирное урегулирование конфликта, который «легко может выйти из-под контроля».
Саймс также отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может не соглашаться на заключение мира с Россией, однако такое желание могут вскоре выразить западные лидеры.
До этого The National Interest опубликовал статью офицера военной разведки США Джозефа Донато о том, что уже этой зимой будут значительно снижены поставки вооружения на Украину. К этому приведет тяжелое положение в оборонном секторе США, который уже испытывает трудности с пополнением оружейного арсенала.
По мнению Донато, вместо накачивания Украины оружием Вашингтону стоит вынудить Зеленского вступить в переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украина разоряет Европу «нытьем» о помощи и оружии.
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