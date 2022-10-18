Как сотрудничество России и Азии может изменить мировой порядок

Азии интересно открытие рынков без тарифных барьеров и санкционных мер.

В казахстанской Астане состоялся саммит, в котором приняли участие лидеры азиатских и евразийских государств. Во время одного из мероприятий президент России Владимир Путин сообщил, что в Азии «крепнут новые силы». Профессор Алексей Маслов рассказал о формировании нового миропорядка и движении нашей страны на Восток.

Центры силы в Азии

Какие же «центры силы» имел в виду российский лидер? Эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что страны можно разделить на три группы:

Лидеры: Китай и Индия Ключевые игроки: Вьетнам, Индонезия и Малайзия Перспективные игроки: Казахстан и Узбекистан.

Эти страны, да и весь регион в целом, очень перспективны. Именно здесь проживает более половины населения Земли (свыше 4,7 миллиарда человек), а его ВВП сейчас составляет около 60% от мирового.

«На сегодняшний день Азия — не только крупный производитель дешевых товаров, но и производитель целого ряда высоких технологий. Таким образом, многое, в том числе современные открытия и научный прогресс, постепенно перемещается в Азию», — рассказал специалист.

Противостояние Запада и Востока

Из-за формирования центра силы появляется оппозиция уже существующим влияниям, которые исходят от США и Европы. Тем не менее, как считает Маслов, азиатские страны не хотят противопоставлять себя Западу. Они хотят выработать свою политику, которая позволила бы им лучше представлять себя на мировой арене. Профессор объяснил, что Азии интересно открытие рынков без тарифных барьеров и санкционных мер.

При этом нужно понимать, что, несмотря на это, между некоторыми странами Азии есть ряд противоречий. Например, отношения Китая и Индии сложно назвать добрососедскими.

Площадки для взаимодействия

Саммит показал, что Азия готова сотрудничать и строить конструктивный диалог. Эксперт выявил несколько главных направлений взаимодействия:

разработка совместных финансово-банковских механизмов

создание системы открытых границ, подразумевающей уменьшение тарифных барьеров

Обсуждать проблемы региона и договариваться о совместных проектах представители стран Азии могут и в рамках международных организаций. В своей речи Путин выделил три: Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии и Евразийский экономический союз. Маслов считает, что эти организации помогают выстраивать более конструктивный диалог.

Движение на Восток

В последнее время из-за санкционной войны Запада против России все чаще идут разговоры о движении страны на Восток. О чем идет речь:

переориентация российской торговли и политики с Запада на Восток

переподготовка кадров, которые готовы работать с восточным миром

понимание роли России в регионе

Эксперт заключил, что интеграция России в азиатский мир — очень долгий процесс.

Как ранее писал 5-tv.ru, Владимир Путин заявил, что обустройство трансевразийских коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» — ключевая задача.