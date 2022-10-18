Минобороны РФ сообщило о пресечении трех попыток прорыва обороны со стороны ВСУ

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Лев Пророков
Лев Пророков 63

В безуспешных атаках украинские войска потеряли порядка 200 военнослужащих.

Фото, видео: © РИА Новости; Пресс-служба Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Вооруженные силы РФ продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине. За прошедшие сутки были нанесены удары по объектам военного управления, морского, воздушного базирования и энергетики киевского режима. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что все назначенные цели были поражены.

Кроме того, сорваны три попытки прорыва ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлении. В общей сложности в безуспешных атаках украинские войска потеряли порядка 200 военнослужащих и десятки единиц техники и бронетехники.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районе города Запорожье поражены: пункт управления объединенной группировки войск ВСУ «Днепр» и цеха по ремонту радиолокационных станций на предприятии научно-производственного комплекса «Искра», — сказал Конашенков.

Ранее 5-tv.ru показывал видео подготовки мобилизованных россиян, готовящихся к отправке в зону СВО. А также кадры работы ударных вертолетов Ми-28 и самоходных гаубиц «Гиацинт-С» в зоне спецоперации.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Специальная военная операция России
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