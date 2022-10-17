Огневая, инженерная и тактическая подготовка мобилизованных: лучшее видео за сегодня
Минобороны РФ продемонстрировало подготовку мобилизованных на полигоне в Ленобласти
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Военнослужащие учатся стрелять из разных видов вооружений и укреплять позиции.
Мобилизационные мероприятия в ряде российских регионов завершились. Перед тем, как отправиться защищать родину, военнослужащие проходят полную боевую и тактическую подготовку на полигонах на территории РФ. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео сегодняшнего дня.
Закрепляя боевые навыки на полигоне Лужский в Ленобласти, мобилизованные учатся вести огонь из автоматов, пулеметов и других видов вооружений.
Кроме того, их обучают тактическим и инженерным навыкам — выкапыванию и укреплению укрытий и скрытному передвижению на поле боя.
Также отважных солдат учат прицельной наводке и стрельбе из артиллерийских орудий, с помощью который Вооруженные силы РФ раз за разом пресекают всяческие попытки ВСУ прорвать оборону российской армии.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы ударных вертолетов Ми-28 и самоходных гаубиц «Гиацинт-С» в рамках специальной военной операции на Украине.
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