Военнослужащие учатся стрелять из разных видов вооружений и укреплять позиции.

Мобилизационные мероприятия в ряде российских регионов завершились. Перед тем, как отправиться защищать родину, военнослужащие проходят полную боевую и тактическую подготовку на полигонах на территории РФ. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео сегодняшнего дня.

Закрепляя боевые навыки на полигоне Лужский в Ленобласти, мобилизованные учатся вести огонь из автоматов, пулеметов и других видов вооружений.

Кроме того, их обучают тактическим и инженерным навыкам — выкапыванию и укреплению укрытий и скрытному передвижению на поле боя.

Также отважных солдат учат прицельной наводке и стрельбе из артиллерийских орудий, с помощью который Вооруженные силы РФ раз за разом пресекают всяческие попытки ВСУ прорвать оборону российской армии.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы ударных вертолетов Ми-28 и самоходных гаубиц «Гиацинт-С» в рамках специальной военной операции на Украине.