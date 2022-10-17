Огневая, инженерная и тактическая подготовка мобилизованных: лучшее видео за сегодня

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Лев Пророков
Лев Пророков Эксклюзив 48

Минобороны РФ продемонстрировало подготовку мобилизованных на полигоне в Ленобласти

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Военнослужащие учатся стрелять из разных видов вооружений и укреплять позиции.

Мобилизационные мероприятия в ряде российских регионов завершились. Перед тем, как отправиться защищать родину, военнослужащие проходят полную боевую и тактическую подготовку на полигонах на территории РФ. 5-tv.ru выбрал самые яркие видео сегодняшнего дня.

Закрепляя боевые навыки на полигоне Лужский в Ленобласти, мобилизованные учатся вести огонь из автоматов, пулеметов и других видов вооружений.

Кроме того, их обучают тактическим и инженерным навыкам — выкапыванию и укреплению укрытий и скрытному передвижению на поле боя.

Также отважных солдат учат прицельной наводке и стрельбе из артиллерийских орудий, с помощью который Вооруженные силы РФ раз за разом пресекают всяческие попытки ВСУ прорвать оборону российской армии.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры работы ударных вертолетов Ми-28 и самоходных гаубиц «Гиацинт-С» в рамках специальной военной операции на Украине.

Тема:
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