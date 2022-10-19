Нелегальные таксисты могут лишиться полисов ОСАГО

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В Верховном суде России разъяснили, в каком случае документ об обязательном автостраховании может быть аннулирован. Также внесены изменения в перечень страховых случаев.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Нелегальных таксистов могут лишить полиса ОСАГО. Верховный суд России подготовил проект постановления с разъяснениями по обязательному страхованию.

Так, если выяснится, что автомобилист таксует на личной машине, хотя во время покупки полиса об этом не заявлял, то его ОСАГО аннулируют.

Суд также исключил из перечня страховых случаев повреждение автомобиля, например, бетономешалкой или стрелой манипулятора. То есть оборудованием, установленным на другом транспортном средстве.

Кроме того, самому придется требовать компенсацию с человека, который поцарапал вашу машину при неаккуратном открытии двери.

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