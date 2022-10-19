Принца Гарри обвинили в изменах Меган Маркл с бывшей моделью

Сын принцессы Дианы многим представляется как примерный семьянин, отец двоих детей и ярый защитник жены, готовый идти ради нее наперекор родне. Так, оказывается, было не всегда.

Во время романа с актрисой Меган Маркл еще не женатый принц Гарри активно, даже навязчиво флиртовал и ходил на свидания с моделью Сарой Энн Маклин. Такое заявление в своей книге «Камилла: из изгоя в королевы» сделала королевский эксперт Анджела Левин, пишет Elle. Как утверждает автор, внук покойной Елизаветы II не всегда был примерным мужем, готовым пойти против семьи ради возлюбленной, прежде в его жизни могли соседствовать и две возлюбленные сразу.

Гарри и Маклин познакомились в 2016 году. На одной из вечеринок принц увидел манекенщицу и решил во что бы то ни стало встретиться с ней наедине. Он раздобыл ее номер, долго и упорно звонил, пока не добился положительного ответа. Но вскоре — всего через пару недель — разочаровался. Как оказалось, красавица не пьет, ведет здоровый образ жизни и вообще существует «на своей волне».

Сара Маклин родилась в 1989 году, повзрослев, стала известной моделью, но в этом бизнесе работала недолго из-за страстного увлечения нутрициологией. Со временем полностью сменила профиль и стала диетологом, пропагандирующим отказ от современных стандартов красоты. Маклин уверена, что женщины теряют здоровье, пытаясь соответствовать выдуманным нормам. Замуж пленившая принца красотка еще не вышла.

Королевский эксперт не рассказала в своей книге, известно ли Меган Маркл о коротком романе с бывшей моделью. Однако достоверно известно другое — актриса вышла замуж за принца и родила ему сына и дочь. Более того, в скандале с Букингемским дворцом муж полностью поддержал ее, погрузившись в конфликт с родственниками. Маркл даже удалось перевезти супруга в США, оба сняли с себя королевские обязанности.

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