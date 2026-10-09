«Мозг не работает»: принц Гарри впал в депрессию после бегства из Великобритании

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Диана Укладчикова
Диана Укладчикова 48 0

Теперь для ментального здоровья он придерживается правила: проводить вдали от Меган не больше десяти дней подряд.

Из-за чего у принца Гарри была депрессия: как с ней боролся

Фото: Reuters/Aaron Chown

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Mirror: принц Гарри впал в депрессию после бегства из Великобритании

Принц Гарри рассказал, что после переезда с Меган Маркл в Канаду в конце 2019 года примерно на две недели погрузился в депрессию и испытывал трудности даже с домашними делами. Об этом сообщило Mirror.

По словам герцога Сассекского, супруги уехали, чтобы дистанцироваться от происходящего и спокойно подумать. Однако вдали от привычной стрессовой обстановки он почувствовал, насколько зависел от постоянного напряжения.

«Мне казалось, что стресс нужен мне для того, чтобы получить адреналин и заставить мозг работать», — объяснил Гарри.

Принц также рассказал о панических атаках, сопровождавших выполнение королевских обязанностей. Иногда тревога возникала уже при подготовке к поездке: от тесного воротника рубашки у него перехватывало дыхание, а в автомобиле по дороге на работу начиналась паника. Эти переживания помогли ему осознать серьезность своего истощения.

Отдельной темой разговора стала смерть принцессы Дианы. Гарри было 12 лет, когда его мать погибла в автомобильной аварии в Париже. По его словам, после утраты он долго оставался в эмоциональном оцепенении и воспринимал собственное счастье как предательство.

«Мне казалось, что я должен грустить и быть эмоционально бесчувственным, чтобы доказать ей, что я скучаю по ней», — признался он.

Со временем Гарри забыл звучание материнского голоса и смеха. Чтобы вернуть воспоминания, он воспользовался ее духами. Принц также рассказал, что дважды отправлялся на войну в составе британской армии, надеясь таким образом убежать от своих чувств.

Он вспомнил, что не плакал, когда узнал о смерти Дианы. Слезы появились на похоронах, а затем, по его словам, он почти два десятилетия не мог плакать. Тогда Гарри считал это проявлением силы, но впоследствии пересмотрел свое отношение.

Теперь принц хранит рядом фотографию матери и думает о ней почти каждое утро и каждый вечер. Источником радости он называет общение с женой и детьми, а также свою работу.

Для сохранения этого баланса Гарри придерживается семейного правила: проводить вдали от Меган и детей не больше десяти дней подряд.

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