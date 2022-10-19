«Они в плену»: актер Батурин оборвал связи с родителями после начала спецоперации

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 842

Актер Юрий Батурин перестал общаться с родителями после начала СВО на Украине

«Они в плену»: актер Батурин оборвал связи с родителями после начала спецоперации

Фото: Кадр из мини-сериала «Осколки счастья 2», реж. Руслан Ибрагимов, 2016г.

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Тема:
Специальная военная операция России

Знаменитый артист отметил, что его родные все осознают и примут правду спустя время. До тех пор он не хочет с ними общаться.

Актер Юрий Батурин перестал контактировать с мамой и папой после начала специальной военной операции России по защите Донбасса. Сам артист родился на Украине, но карьеру предпочел построить в нашей стране. Сейчас в Незалежной проживает его родня, включая родителей. Однако они отвернулись от звезды.

«Я для них враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Украину люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Эту страну строили мои деды. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут», — приводит его слова сайт KP.RU.

Несмотря на разную политическую позицию, актер продолжает любить родственников и в любое время готов пойти на примирение. Он уверен, что после окончания конфликта родители изменят отношение к сыну. Сейчас артист старается не беспокоить родных и считает их «пленниками» киевского режима, которых невозможно переубедить. Напряженную обстановку в семье Батурин переживает очень тяжело.

«У меня ничего не изменилось по отношению к ним. Как они ко мне относятся — не знаю. Знаю, что когда все закончится, все станет на свои места. Не общаюсь с ними, потому что не хочу провоцировать больных людей, которые там находятся. Живу с мыслью, что они просто в плену. Я думаю о родных каждый день, поверьте мне», — рассказал артист.

Стоит отметить, что уже больше 20 лет Юрий женат на бывшей модели Ирине. В 2013 году у пары появился долгожданный наследник — сын Богдан. Даже подросший внук не разжалобил родителей актера, бабушка и дедушка не общаются с мальчиком. Хотя, в знаменитой семье есть и другие поводы для переживаний — ранее 5-tv.ru сообщал, что Батурин десять раз хотел убить жену и пять раз собирался развестись.

Тема:
Специальная военная операция России
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