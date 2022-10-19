В России готовятся к запуску сетей 6G

Первые коммерческие сети планируют запустить через 10 лет.

Но скоро заблудиться в российских лесах будет сложно. По крайней мере, если есть с собой навигатор, интернет поймает везде. В России занялись развитием мобильной связи шестого поколения. Как выяснили «Известия», сейчас на базе «Сколтеха» создается альянс производителей оборудования.

Они должны будут подготовить все необходимое для запуска сетей 6G к концу десятилетия. А первые коммерческие сети планируют запустить через 10 лет.

Пока создается база для внедрения сетей 5G, без которых развернуть сеть шестого поколения невозможно. Первые образцы такого оборудования появятся уже к концу этого года.

Впрочем, эксперты советуют не торопиться — без международной помощи в этом вопросе реализовать подобные планы будет сложно. К тому же сеть 4G пока полностью закрывает потребности потребителей.