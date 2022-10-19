НАТО использует Финляндию: журналист о планах Хельсинки лишать имущества россиян

По словам Хейсканена, такие новости разрушают российско-финские отношения, которые, наоборот, необходимо налаживать.

Финский журналист Кости Хейсканен считает бредовой новость о том, что у россиян могут отнимать недвижимость в Финляндии, если она может быть использована российскими вооруженными силами против страны. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он поделился, что в заявлении министра обороны Антти Кайконена много непонятных моментов.

«С каждым днем из Финляндии приходят все более бредовые новости. Сегодня министр обороны Антти Кайкконен заявил, что у россиян могут отнимать недвижимость, которую они на законных основаниях купили ранее в Финляндии, если она может использоваться российскими вооруженными силами против Финляндии. В его заявлении непонятно очень много моментов, в том числе и с юридической стороны», — сказал он.

Журналист указал, что также министр иностранных дел Пекка Хаависто заявил, что европейское сообщество во главе с Финляндией будет создавать центр для обучения украинских военных тактике войны с российскими вооруженными силами. По его словам, жители страны стали задаваться вопросом: как это министр иностранных дел вдруг возглавил военное ведомство? Ведь в его компетенцию не входят военные конфликты и учения других стран.

«Надо отметить, что сейчас в Хельсинки сосредоточено огромное количество американских солдат и многие финны уже отмечают, что по расквартированию в центре города видно, что американцев становится все больше. До этого глава группировки европейских войск НАТО посетил Хельсинки, где он заявил, что Финляндия является одним из важнейших плацдармов для НАТО», — рассказал журналист

Хейсканен напомнил, что полиция безопасности Финляндии Supo слила информацию о расположении российских вооруженных сил и техники в Ленинградской области, недалеко от границы с Финляндией. Он отметил, что сейчас мы видим то, что НАТО использует Финляндию, а финнов обманули, так как не было референдума по вступлению страны в Североатлантический альянс.

«Но то, что все каждодневные непонятные новости, то от министра иностранных дел, то от министра обороны, они сопутствуют только разрушению российско-финских отношений, а российско-финские отношения надо, наоборот, налаживать, потому что экономика Финляндии находится в жутком состоянии. И без российской энергии она придет в еще худшее, поэтому 20 октября в Хельсинки пройдет большой антиправительственная манифестация около парламента Финляндии, где ожидается более двух тысяч человек», — подытожил журналист.

Как ранее писал 5-tv.ru, власти Финляндии назвали возможным сценарий изъятия недвижимости у граждан России. По его словам, экспроприировать недвижимость у жителей России смогут в том случае, ели она находится в районах, критически важных для безопасности.