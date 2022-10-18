В Финляндии не исключили захвата имущества и недвижимости россиян

Министр оборонного ведомства страны назвал условиz, при которых у российских граждане могут лишиться нажитой в стране недвижимости.

Власти Финляндии назвали возможным сценарий изъятия недвижимости у граждан России. В частности, об этом заявил в интервью изданию Aamulehti министр обороны страны Антти Кайкконен.

По словам главы ведомства, экспроприировать недвижимость у жителей России смогут в том случае, если она находится в районах, критически важных для безопасности.

«Это также возможно, если выявлен подлинный риск и для него представлены достаточные обоснования. Этот инструмент также существует», — сказал Кайкконен.

Комментировать возможный исход более подробно он отказался, добавив, что право преимущественной покупки было реализовано несколько раз.

Также чиновник заявил, что в ближайшие недели в парламент Финляндии планируется внести инициативу об ужесточении законодательства в части сделок с недвижимостью. Однако, подчеркнул министр, не все российские сделки несут угрозу безопасности страны.

«Но мы также не должны быть наивными. Вполне возможно, что некоторые из них сопряжены с рисками», — заключил он.

Месяц назад, 14 сентября, издание MTV Uutiset сообщило о конфискации имущества у россиян на 189 миллионов евро по санкционному списку. Мера коснулась как физических, так и юридических лиц. Всего, по данным СМИ, в стране действует более ста различных временных или постоянных изъятий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из Финляндии в Россию отправится «поезд дружбы» с активистами, выступающими за налаживание былого диалога и сотрудничества между странами.