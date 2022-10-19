Отправили на троллейбус: Анна Седокова о неудачном кастинге в «ВИА Гру»

В девушке не разглядели качество, которое требовалось солисткам, и это не вокал.

Певица Анна Седокова потерпела неудачу во время первого кастинга в «ВИА Гру» — тогда в 17-летней девушке не разглядели потенциал для участия в коллективе. Дело было не в вокальных данных, а в женственности, которую она не смогла продемонстрировать.

«На первом кастинге в „ВИА Гра“ со мной поговорили две минуты и развернули назад, отправив на свой троллейбус. „Что ты, девочка, знаешь о женственности“, — слышала я вслед. С тех пор я попробовала о ней узнать все», —цитирует артистку Газета.ru.

Анна оказалась упорной и через три года, в 2002-м, снова решила попытать счастье и на этот раз не зря. С того момента начался новый период жизни «ВИА Гры» — песни группы буквально взрывали все музыкальные чарты, трио считалось «золотым» составом, и поклонники не мыслили его без Седоковой. На экране она производила впечатление раскрепощенной и самодостаточной женщины.

Но это был лишь образ для зрителя, а сама Анна свою сексуальность осознала гораздо позже. Когда уже давно не пела в коллективе, а воспитывала детей и строила личную жизнь.

«Лишь спустя десять лет мне удалось переосмыслить свою жизнь и понять, что я красива в любой форме», — призналась артистка.

По ее словам, она больше не испытывает комплексов насчет своего носа, который считает большим, да и упитанные формы, и сверхэмоциональность ее вполне устраивают.

Далеко в прошлом остались и другие детские комплексы и мечты. Было время, когда Анна, как героиня фильма «Красотка», ждала своего принца на «Мерседесе», а поцелуи отрабатывала на помидорах. Но герой так и не появился под окном ее дома и Анна начала упорно строить свою жизнь сама.

Сегодня знаменитость счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тиммой. У супругов нет общих детей, зато у артистки две дочери и сын от предыдущих отношений. Их она строила с футболистом Валентином Белькевичем, бизнесменами Максимом Чернявским и Артемом Комаровым. Параллельно певица работала и над сольной карьерой. Однако поклонники до сих пор мечтают увидеть Седокову в составе «ВИА Гры».

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