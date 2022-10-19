Знаменитость давно мечтает завести наследников.

Актриса театра и кино Екатерина Варнава, вероятно, ожидает ребенка. Звезда Comedy Woman опубликовала видео с танцем, на котором внимательные поклонники заметили у артистки выпирающий животик. Это несвойственно для Варнавы, ведь теледива всегда отличалась точеной фигурой.

«Нашлись поклонники Екатерины, которые предположили, что та действительно успела забеременеть», — приводит слова источника издание 7Дней.ru.

Особенно слухи про беременность подогрел бывший возлюбленный звезды Дмитрий Хрусталев. Как отметило издание, недавно он вновь появился в жизни Варнавы и заявил о готовности построить с ней семью. Под совместным фото появился комментарий телеведущего: «Родишь ребенка, я буду тебя содержать». Неужели актриса решила выполнить желание экс-избранника?

К слову, Екатерина давно мечтает стать мамой, однако осуществить желание не так просто для актрисы. Еще несколько лет назад у артистки случился выкидыш, после чего ей до сих пор не удалось забеременеть. Будучи в отношениях с режиссером Александром Молочниковым звезда старалась решить проблему, однако весной пара развелась. Теперь красавица в активном поиске второй половинки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Ксения Собчак обвинила Молочникова в подлости за раскрытие личной жизни с Варнавой.