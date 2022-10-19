Брянская область вышла на средний уровень реагирования

Сенатор Брянской области Деньгин рассказал о слаженной работе правительства
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Gorovykh; www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru
Чиновник призвал не нагнетать обстановку и отметил важную роль коммуникации власти с молодежью.
О том, изменится ли жизнь в Брянской области после вхождения региона в средний уровень реагирования рассказал сенатор Вадим Деньгин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, слаженная команда регионального правительства будет оперативно реагировать на то, что говорит президент России Владимир Путин.
«У нас опасений не может быть, губернатор активно работает. Правительственные учреждения работают практически 24 часа в сутки. Особых проблем мы сейчас не видим», — сказал собеседник.
Он отметил, что наверняка будут моменты, которые скорректируются. Деньгин добавил, что Брянской области тяжелее, нежели остальным регионам, поскольку она находится «прямо на передовой», как Курская и Белгородская области.
«Мы в постоянном контакте со всеми спецслужбами», — пояснил Деньгин.
Сенатор подчеркнул, что в рамках региональной недели будут проведены встречи с жителями, в том числе и с молодежью.
«На мой взгляд, сейчас очень важна коммуникация именно с молодым населением, чтобы двигаться в правильном направлении, осознавая все вызовы обществу», — подметил сенатор.
Деньгин резюмировал, что главное не нужно нагнетать обстановку. До этого президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ряде российских регионов вводится средний режим реагирования.
Ранее 5-tv.ru писал о том, где в РФ создаются штабы территориальной обороны.
- 19 окт
- Совет Федерации утвердил указ о вводе военного положения в четырех субъектах РФ
- 19 окт
- Русофобия продолжается: почему финны хотят в Россию
- 19 окт
- Территориальная оборона: что будут делать мобилизованные в новых формированиях
- 19 окт
- Кремль: границы РФ из-за военного положения в новых регионах не закроют
- 19 окт
- Путин поручил создать специальный координационный совет во главе с Мишустиным
- 19 окт
- Путин: в четырех новых регионах РФ создаются штабы территориальной обороны
- 19 окт
- Военное положение в регионах РФ: что означает введение особого правового режима
- 19 окт
- Мобилизованных на Сахалине учат танковой стрельбе по движущимся мишеням
- 19 окт
- Артиллеристы ВС РФ работают по местам скопления ВСУ в ДНР
- 19 окт
- Зеленскому предложили воевать: «За что призывал, пусть за то и умрет»
Читайте также
93%
-0.06 60.53
-0.03
Нашли ошибку?