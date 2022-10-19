Брянская область вышла на средний уровень реагирования

Чиновник призвал не нагнетать обстановку и отметил важную роль коммуникации власти с молодежью.

О том, изменится ли жизнь в Брянской области после вхождения региона в средний уровень реагирования рассказал сенатор Вадим Деньгин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, слаженная команда регионального правительства будет оперативно реагировать на то, что говорит президент России Владимир Путин.

«У нас опасений не может быть, губернатор активно работает. Правительственные учреждения работают практически 24 часа в сутки. Особых проблем мы сейчас не видим», — сказал собеседник.

Он отметил, что наверняка будут моменты, которые скорректируются. Деньгин добавил, что Брянской области тяжелее, нежели остальным регионам, поскольку она находится «прямо на передовой», как Курская и Белгородская области.

«Мы в постоянном контакте со всеми спецслужбами», — пояснил Деньгин.

Сенатор подчеркнул, что в рамках региональной недели будут проведены встречи с жителями, в том числе и с молодежью.

«На мой взгляд, сейчас очень важна коммуникация именно с молодым населением, чтобы двигаться в правильном направлении, осознавая все вызовы обществу», — подметил сенатор.

Деньгин резюмировал, что главное не нужно нагнетать обстановку. До этого президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ряде российских регионов вводится средний режим реагирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где в РФ создаются штабы территориальной обороны.