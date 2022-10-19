Путин: в четырех новых регионах РФ создаются штабы территориальной обороны

На территориях Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей создадут штабы территориальной обороны. Соответствующий указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на сайте Кремля.



«На территориях субъектов Российской Федерации (Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей — прим. ред) <…>, в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ „Об обороне“ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы (штабы территориальной обороны)», — говорится в документе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин объявил о введении военного положения на территории новых субъектов РФ.

Ранее сообщалось, что часть жителей Хесонской области была перемещена на левую часть Днепра. А желающим переехать в другие регионы России будут выданы сертификаты на покупку недвижимости.

На этом фоне ВСУ не оставляют попыток атаковать не только позиции Вооруженных сил РФ, но мирных жителей четырех новых регионов страны. Непрекращающиеся обстрелы и бомбежки уносят жизни невинных людей. Глава Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что сейчас самое главное - сохранить жизни людей.

Со своей стороны замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил подготовке атаки ВСУ на Херсон. Но попытка наступления была отбита. Выполнение целей специальной военной операции продолжается, на новых территориях будут созданы штабы территориальной обороны.