Украинцев возмутил новый клип Ани Лорак: «Не можешь найти родину?»

Соотечественники осыпают знаменитую певицу проклятиями, требуют лишения гражданства и всех наград. До этого они добились отмены ее концертов в Европе.

Новая песня «Лабиринт» Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек. — Прим. ред.) привела в ярость ее украинских подписчиков. После долгого молчания певица вернулась к работе: через два дня свет увидит ее клип на упомянутую композицию. Пока в соцсетях она опубликовала фрагмент видео, после чего на нее обрушился шквал негативных комментариев от соотечественников. Ани Лорак родом с Украины, является народной артисткой страны.

Узнав, что очередной хит звезды исполняется на русском языке, украинские поклонники потребовали лишить артистку гражданства, а также всех наград. И хотя в отрывке клипа никак не затронута тема политики, очевидно, речь идет о романтических отношениях, фанаты продолжают выражать недовольство.

«Потерялась? Не можешь найти родину?»

«На русском песня? Просто ужас!»

«Как же она мне нравилась, но у денег нет родины»;

«Вся Украина ждет, когда эту мразь лишат гражданства и всех наград», — пишут хейтеры в соцсетях.

Ани Лорак стала объектом травли, так как после начала российской спецоперации по защите Донбасса отказалась выбирать сторону и выражать четкую позицию. Она строила карьеру и на Украине, и в России, имеет поклонников по обе стороны конфликта. Артистка поначалу просто молчала, потом удалила свои аккаунты в соцсетях. По слухам, осталась в РФ, ни на родину, ни в Европу не уехала, как многие коллеги.

В начале октября Украина внесла исполнительницу, а также экс-солистку «ВИА Гры» Анну Седокову, телеведущую Регину Тодоренко и певицу Таисию Повалий в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Как следствие, у Ани Лорак отменились концерты в Европе. Из-за жалоб и плохих продаж выступления не состоялись.

Ранее, писал 5-tv.ru, украинская певица Анастасия Приходько рассказала о психологической травме, полученной во время сотрудничества с продюсером Константином Меладзе. По ее словам, эта история «еще грязнее», чем случай с Ани Лорак.