Правительство РФ разрешило тратить материнский капитал на оплату репетиторов

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Сертификат теперь можно использовать на образовательные услуги, в том числе в негосударственных детских садах и школах. Что для этого нужно?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Материнский капитал теперь можно тратить на репетиторов. В Правительстве разрешили использовать сертификат для оплаты образовательных услуг, в том числе в негосударственных детских садах и школах.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Но есть одно условие: у преподавателя или частного учебного учреждения обязательно должна быть государственная лицензия. Все, что требуется от родителей — это подготовить заявление и предоставить заключенный договор с указанием стоимости. Подать документы можно лично в Пенсионном фонде или на его сайте, а также в МФЦ или через портал Госуслуг.

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