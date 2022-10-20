Правительство РФ разрешило тратить материнский капитал на оплату репетиторов

Материнский капитал теперь можно тратить на репетиторов. В Правительстве разрешили использовать сертификат для оплаты образовательных услуг, в том числе в негосударственных детских садах и школах.

Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Но есть одно условие: у преподавателя или частного учебного учреждения обязательно должна быть государственная лицензия. Все, что требуется от родителей — это подготовить заявление и предоставить заключенный договор с указанием стоимости. Подать документы можно лично в Пенсионном фонде или на его сайте, а также в МФЦ или через портал Госуслуг.