Текучка кадров: Лиз Трасс теряет соратников

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Лиз Трасс может лишиться своего поста из-за потери министров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley / Parsons Media; 5-tv.ru

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Если министры начнут массово уходить с постов, на пост премьера быстро найдут нового кандидата.

В британском правительстве, похоже, началась текучка кадров. В отставку подала глава МВД Суэлла Браверман, которая состоит в той же партии, что и премьер-министр Лиз Трасс. Причина увольнения довольно странная — Браверман объяснила, что допустила техническую ошибку в работе, отправив важное деловое сообщение с домашней электронной почты. При этом в письме к Лиз Трасс она заявила о несостоятельности нынешней политики.

Член британского парламента от Консервативной партии Суэлла Браверман подала в отставку с поста министра внутренних дел, пробыв на этом посту всего шесть недель. В письме премьер-министру Лиз Трасс, которое Браверман сама опубликовала у себя в «Твиттере», она отметила, что уходит со своего поста не из-за политических разногласий, а потому, что нарушила существующие правила, отправив официальный e-mail со своего домашнего адреса.

Советники Лиз Трасс обеспокоены тем, что члены ее кабинета планируют уйти в отставку, чтобы попытаться заставить премьер-министра Великобритании покинуть свой пост на фоне сообщений о том, что министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман покинула правительство.

Британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут «адом» для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, пишет газета Telegraph.

«У меня есть опасения по поводу направления этого правительства. Мы не только нарушили ключевые обещания, которые были даны нашим избирателям, но у меня были серьезные опасения по поводу приверженности этого правительства выполнению обязательств, изложенных в манифесте, таких как сокращение общего числа мигрантов и прекращение нелегальной миграции, особенно переправ на небольших лодках», — написала Браверман.

Теперь советники Лиз Трасс опасаются, что вслед за Браверман свои посты покинут и остальные члены кабмина. Как пишет Bloomberg — это станет фатальным для действующего премьера. В таком случае ее саму заставят сложить полномочия. Подобное уже происходило незадолго до отставки предшественника Трасс — Бориса Джонсона. Его очень быстро сместили после ухода министра здравоохранения и канцлера казначейства. Их примеру в итоге последовало все правительство, а затем пришлось уйти и самому Джонсону. Такое же окончание карьеры может теперь ждать и Лиз Трасс.

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