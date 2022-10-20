Ищут повод: США обвинили Иран в поставках оружия в РФ

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Запредставителя РФ в ООН Полянский отверг обвинения США в поставках в РФ оружия из Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Запад использует этот надуманный предлог, чтобы ударить одновременно по Москве и Тегерану.

Иран не поставлял России свои беспилотники. Об этом после закрытого заседания Совбеза ООН заявил первый заместитель нашего постпреда Дмитрий Полянский.

Он назвал «дезинформацией» попытки обвинить Иран в поставках вооружения. И отметил: Запад использует этот надуманный предлог, чтобы ударить одновременно по Москве и Тегерану. Также наш представитель обратил внимание на маркировку беспилотников и другие признаки, которые указывают, в какой стране их производили.

«Вы можете увидеть на обломках дронов российские надписи. Я не думаю, что русский широко используется в Иране. Также, я слышал, что иранские дроны имеют такую же форму, как и американские. Они были скопированы с американских. Можем ли мы говорить о том, что российские дроны напоминают американские? Это очень сложный вопрос. Скажу лишь, что у нас есть промышленность по созданию дронов, которая производит то, что нам нужно. А все обвинения исходят только от западных коллег», — сказал Полянский.

До этого официальный представитель МИД Ирана также заявлял, что их страна не передает вооружение Москве. Впрочем, эти высказывания не убедили Запад. В Брюсселе уже готовят новый пакет санкций против Тегерана — пишет западная пресса ссылаясь на дипломатов. Отмечается, что новые ограничения могут окончательно похоронить сделку с Ираном, которая подразумевает ограничение его ядерной программы, в обмен на снятие западных санкций.

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