Лучший из худших: вернется ли Борис Джонсон в кресло британского премьера

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Анна Свотина
Анна Свотина Эксклюзив 14

Политолог Антон Бредихин прогнозирует возвращение Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency; Ruptly; Ruptly / ITN ; ВКонтакте / Антон Викторович Бредихин; 5-tv.ru

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Политолог считает, что бывший премьер имеет все шансы проявить себя.

Отставка британского премьер-министра Лиз Трасс сделала вакантным место лидера в парламенте Великобритании. Экспертное сообщество делает ставки, кто следующим возьмет на себя ответственность за благополучие и процветание страны и проведет работу над ошибками Трасс. Политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru поделился мнением, что у Бориса Джонсона, которого нещадно критиковали в прошлом, есть все шансы на успех.

«Нельзя сказать, что он (Борис Джонсон. — прим. ред.) худший премьер в истории Великобритании. У него были хоть и экстравагантные подходы, но они были эффективными. Вот и мы должны это признать. Вполне возможно то, что он вернется на политический небосклон, почему нет», — считает политолог.

Хуже Джонсона: в Великобритании вновь хотят избавиться от премьера Лиз Трасс

Справится ли скандальный политик и сможет ли не упустить свой второй шанс — эксперты делают весьма оптимистичные прогнозы.

«То, что ему могут доверить разрулить текущую ситуацию, да, вполне это вариант. Тем более, что сейчас Великобритании нужно более чем активно договариваться с Турцией, которая возвращает российский газовый хаб Европе. Соответственно, в качестве переговорщика для Турции более подходящего человека не найти», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что Борис Джонсон возглавит парламентскую проукраинскую группу.

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