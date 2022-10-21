Знаменитый пушистик Ларри, обитающий на Даунинг-стрит, «заявил», что сам король попросил его спасти страну.

Покинувшая пост премьер-министра Великобритании Лиз Трасс оказалась менее «живучей», чем салат-латук. Даже срезанное растение может сохранять относительно свежий вид дольше, чем политик свой пост. Шутки о проигрыше Трасс салату активно распространяются в соцсетях и Telegram-каналах.

Неделю назад британские букмекеры начали принимать ставки, кто продержится дольше: разлагающийся в среднем за 35 дней кочан латука или новый премьер страны. С учетом времени начала спора зеленый соперник победил. В комментариях пользователи сети пишут: возможно, Трасс просто поставила деньги на салат, проиграла в пух и прах, да с тоски и подала в отставку.

Вакантное место главы правительства тем временем спешат занять более популярные в стране личности. В их числе котик Ларри, обитающий в районе резиденции премьер-министров Великобритании на Даунинг-стрит, 10. В аккаунте пушистика в Twitter появился соответствующий пост. Ларри «заявил», что ему уже предложили спасти страну после серии скандалов — сначала в связи с уходом Бориса Джонсона, потом и его преемницы.

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что эта ерунда продолжается уже достаточно долго», — сказано в посте Ларри.

Кот Ларри с Даунинг-стрит заявил, что король попросил его стать премьером. Фото: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley/Parsons Media

Перед сообщением о своих карьерных планах котик с Даунинг-стрит оповестил сограждан, что Лиз Трасс находится в резиденции, причем не в лучшем состоянии. В сообщении пушистика было сказано, что премьер покинет апартаменты, как только ее удастся успокоить и «достать из-под стола».

Подписчики Ларри сочли его неплохим кандидатом. Во-первых, кот «пережил» уже четырех обитателей резиденции, а во-вторых — он просто милашка!

Лиз Трасс объявила о своей отставке спустя 44 дня после назначения — это самый короткий срок в истории страны. В официальном заявлении она отметила, что уже обсудила свой уход с поста с королем Великобритании Карлом III. Выборы нового премьера состоятся на следующей неделе, до этого момента Трасс будет исполняющей обязанности главы правительства.

Ранее 5-tv.ru выяснял, есть ли у Бориса Джонсона шанс снова стать премьером Великобритании после отставки Лиз Трасс.