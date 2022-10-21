ВСУ ударили по переправе в Херсоне из HIMARS кассетными ракетами

Боевики ВСУ били по гражданской переправе в Херсоне из HIMARS с использованием начиненных осколочными элементами ракет. Об этом свидетельствует характер ранений, рассказал 5-tv.ru председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

«Характер ранений — осколочные, черепно-мозговые травмы. Причем характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементом — для большего поражающего эффекта», — сказал собеседник 5-tv.ru.

По словам Сергея Елисеева, удар был нанесен по исключительно гражданской переправе. Ею не пользовались военные. Только мирные жители, которые переправляются на левый берег Днепра — в безопасное место.

«Гражданская переправа работала у нас и в ночное время, потому что очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение ситуации. Повторяю, это была гражданская переправа — для того чтобы переправлять гражданское население», — подчеркнул глава правительства Херсонской области.

По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли два человека, включая детей, еще десять получили ранения. На месте работают сотрудники экстренных служб, окончательные итоги по числу погибших и пострадавших будут оглашены позже.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никаких военных грузов и военнослужащих на этой переправе не было, — подытожил Сергей Елисеев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, боевики ВСУ нанесли удар по гражданской переправе в Херсоне в ночь на 21 октября. Отмечалось, что всего по ней были выпущены 12 ракет из HIMARS. 11 из них сбила система ПВО, одна упала в районе гражданской переправы, расположенной у Антоновского моста. По данным посла ЛНР в России, погибших больше — не два, а три человека.