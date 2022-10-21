ВСУ ударили по переправе в Херсоне из HIMARS кассетными ракетами

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 40

Судя по всему, националисты хотели убить как можно больше людей, переправляющихся на левый берег Днепра, предположил председатель правительства Херсонской области.

ВСУ ударили по переправе в Херсоне из HIMARS кассетными ракетами

Фото: www.globallookpress.com / AFLO

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Боевики ВСУ били по гражданской переправе в Херсоне из HIMARS с использованием начиненных осколочными элементами ракет. Об этом свидетельствует характер ранений, рассказал 5-tv.ru председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

«Характер ранений — осколочные, черепно-мозговые травмы. Причем характер ранений показывает, что, скорее всего, были применены кассетные ракеты HIMARS, начиненные осколочным элементом — для большего поражающего эффекта», — сказал собеседник 5-tv.ru.

По словам Сергея Елисеева, удар был нанесен по исключительно гражданской переправе. Ею не пользовались военные. Только мирные жители, которые переправляются на левый берег Днепра — в безопасное место.

«Гражданская переправа работала у нас и в ночное время, потому что очень много желающих жителей Херсонской области планируют в ближайшее время покинуть территорию, чтобы пережить обострение ситуации. Повторяю, это была гражданская переправа — для того чтобы переправлять гражданское население», — подчеркнул глава правительства Херсонской области.

По предварительным данным, в результате удара ВСУ погибли два человека, включая детей, еще десять получили ранения. На месте работают сотрудники экстренных служб, окончательные итоги по числу погибших и пострадавших будут оглашены позже.

«Я уверен, что киевский режим знал о том, что эта переправа гражданская. Никаких военных грузов и военнослужащих на этой переправе не было, — подытожил Сергей Елисеев.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, боевики ВСУ нанесли удар по гражданской переправе в Херсоне в ночь на 21 октября. Отмечалось, что всего по ней были выпущены 12 ракет из HIMARS. 11 из них сбила система ПВО, одна упала в районе гражданской переправы, расположенной у Антоновского моста. По данным посла ЛНР в России, погибших больше — не два, а три человека.

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ВСУ ударили по переправе в Херсоне из HIMARS кассетными ракетами

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